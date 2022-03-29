Вучич: Сербия счастлива предложить Белград в качестве места для переговоров РФ и Украины

Сербия счастлива предложить свою столицу качестве места для переговоров РФ и Украины. Соответствующее заявление сделал в эфире местного телеканала Happy TV президент Александр Вучич в рамках программы "Кириллица". Политик уточнил, что его страна надеется на то, что мир в российско-украинских отношениях наступит как можно скорее. Вучич заметил, что такая новость станет "лучшей на свете".
Мы не вмешиваемся ни во что. Если кто-то думает, что Белград - хорошее место для переговоров, мы счастливы предложить его нашим украинским и нашим российским друзьям.
Александр Вучич, президент Сербии
Сербский глава государства напомнил прессе о том, что ранее в Белграде уже проходили переговоры по Украине, а также по кризису в Афганистане.
Лавров: Запад пытается задвинуть интересы Сербии, чтобы сделать ее своим инструментом.
Фото и видео: YouTube / Cirilica TV HAPPY
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