Вучич: Сербия счастлива предложить Белград в качестве места для переговоров РФ и Украины

Президент Сербии надеется, что мир станет возможен как можно раньше.

Сербия счастлива предложить свою столицу качестве места для переговоров РФ и Украины. Соответствующее заявление сделал в эфире местного телеканала Happy TV президент Александр Вучич в рамках программы "Кириллица". Политик уточнил, что его страна надеется на то, что мир в российско-украинских отношениях наступит как можно скорее. Вучич заметил, что такая новость станет "лучшей на свете".

Мы не вмешиваемся ни во что. Если кто-то думает, что Белград - хорошее место для переговоров, мы счастливы предложить его нашим украинским и нашим российским друзьям. Александр Вучич, президент Сербии

Сербский глава государства напомнил прессе о том, что ранее в Белграде уже проходили переговоры по Украине, а также по кризису в Афганистане.

Лавров: Запад пытается задвинуть интересы Сербии, чтобы сделать ее своим инструментом.

Фото и видео: YouTube / Cirilica TV HAPPY