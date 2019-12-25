Лавров: Запал пытается задвинуть интересы Сербии, чтобы сделать ее своим инструментом

Глава МИД РФ призвал отказаться Евросоюз от "политики силы".

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что Запад пытается задвинуть национальные интересы Белграда и сделать балканскую страну инструментом своей политики. Таким мнением с сербскими журналистами поделился чиновник во время выступления. Запись с мероприятия опубликована в социальных сетях МИД РФ. Он напомнил, что в отличие от Запада, Россия никогда ничего не навязывает силой. Позицию ЕС дипломаты находят неприличной ни в домащних условиях, ни с друзьями, ни в обществе, ни на международной арене.

Запад пытается навязать Сербии свою линию, свои интересы именно силой. Силой экономического давления, силой угроз, шантажа, силой ультиматумов относительно того, что вот, если "вы хотите в ЕС, то вы должны занимать антироссийскую линию". Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров призвал Запад отказаться от попыток "выламывания рук" третьим странам. Глава МИД РФ напомнил сербским СМИ о том, что Александр Вучич уже не раз обращался к этой проблеме. Он честно заметил, что ЕС пытается задвинуть и интересы Сербии также, как "это произошло с Северной Македонией, Черногорией, как пытаются сделать с Боснией и Герцеговиной".

Лавров назвал информацию в СМИ о состоянии здоровья министра обороны Сергея Шойгу бредятиной.

Фото и видео: МИД России