Глава МИД РФ рассказал о том, что в медиа распространяются фейки.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал информацию в СМИ о состоянии здоровья министра обороны Сергея Шойгу бредятиной и откровенной ложью. Такое заявление чиновник сделал в интервью для сербских журналистов. Запись мероприятия доступна в социальных сетях МИД РФ. Министр считает, что сведения в медиапространстве относительно состояния здоровья Шойгу и намерений российских олигархов, обсуждающих "отстранение от власти президента Владимира Путина" из-за якобы существующего недовольства политическим управлением страной, не соответствуют действительности.

Я не хочу комментировать бредятину, которую распространяют и спецслужбы Украины, наши неолибералы российские, находящиеся сейчас за границей. Видимо им там с утра подают материалы, которые необходимо озвучить, они их и озвучивают. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава МИД РФ подчеркнул, что на экранах телевизоров можно увидеть, как и в социальных сетях, что все российское правительство и администрация президента продолжают свою работу. Лавров добавил, что "все живы-здоровы".

Лавров: в НАТО начинают слышать российские озабоченности.

Фото и видео: МИД России