Лавров: в НАТО начинают слышать российские озабоченности

Глава МИД РФ рассказал о том, что альянс может повлиять на Киев.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что в НАТО начинают слышать озабоченности страны по вопросам гарантий безопасности. Таким мнением чиновник поделился во время интервью с сербскими журналистами. Запись общения с иностранной прессой опубликована в социальных сетях МИД РФ. Эксперт не исключил, что в скором времени Североатлантический альянс сможет повлиять на позицию Киева.

У нас есть основания полагать, что сейчас наши серьезнейшие озабоченности, которые напрямую касаются наших коренных законных интересов, все-таки услышаны , их начинают понимать. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Российский министр добавил, что страны Запада "в этом случае" будут влиять и на киевский режим.

Делегации России и Украины не будут обсуждать обмен пленными в Стамбуле.

Фото и видео: МИД России