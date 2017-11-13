Делегации России и Украины не будут обсуждать обмен пленными в Стамбуле

Глава МИД РФ надеется на успех в переговоров с Киевом.

Делегации России и Украины не будут обсуждать обмен военнопленными в Стамбуле. Такое заявление сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров во время выступления перед сербскими журналистами. Мероприятие транслировалось на аккаунте МИД РФ в социальных сетях. Ранее специалисту задали соответствующий вопрос о возможности обмена пойманными на Донбассе. При этом дипломаты рассчитывают на успешное завершение переговоров с иностранными коллегами.

Мы заинтересованы в том, чтобы эти переговоры увенчались результатом, который будет достигать принципиальных для нас целей, прежде всего это прекращение убийства мирных граждан на Донбассе, которое продолжалось долгих восемь лет. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По словам Сергея Лаврова, все прогрессивное западное сообщество на протяжении восьми лет молчало, ни разу даже не выступив с какими-то критическими комментариями относительно гибели мирных жителей на Донбассе. При этом в регионе фиксировались бомбежки гражданских инфраструктур, больниц, детских садов, поликлиник и жилых зданий.

Лавров: встреча Путина и Зеленского только ради обмена мнениями не была бы продуктивной.

Фото и видео: МИД России

