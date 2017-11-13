Лавров: встреча Путина и Зеленского только ради обмена мнениями не была бы продуктивной

Глава МИД РФ заявил о контрпродуктивности проведения встречи между президентами РФ и Украины сейчас.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров полагает, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского только ради обмена мнениями не была бы продуктивной. Такие сведения сербским журналистам во время интервью предоставил глава МИД РФ. Запись выступления опубликована в аккаунте дипломатической миссии в социальной сети "Вконтакте". Чиновник призвал отказаться от концепции переговоров между лидерами РФ и Украины в формате "вот, что ты думаешь, а вот, что я думаю".

Он считает принципиально важным, чтобы эти встречи были хорошо подготовлены. …Конфликт внутриукраинский, он так долго вызревал все эти годы, что накопилось огромное количество проблем… Сергей Лавров, глава МИД РФ

Встреча на высшем уровне между Россией и Украиной будет действительно нужна в тот момент, как только стороны будут иметь ясность в отношении развязки по всем ключевым вопросам.

Лавров: посольства Украины предлагают на сайтах услуги по отправке наемников в страну.

Фото и видео: МИД России