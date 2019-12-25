Лавров: посольства Украины предлагают на сайтах услуги по отправке наемников в страну

Глава МИД РФ напомнил, что бойцы отправляются помогать Киеву за деньги, а не в качестве добровольцев.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что украинские посольства открыто предлагают на своих сайтах услуги по отправке наемников в страну. Такой информацией чиновник поделился в сербскими журналистами во время интервью Запись мероприятия размещена в социальных сетях МИД РФ. По словам министра, такое поведение дипломатов дискредитирует их статус.

Мы привлекли внимание западных коллег, да и коллег в других странах, в других регионах мира… грубейшим образом пренебрегая требованиями Венских конвенций о дипломатических сношениях. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт уточнил, что защита, предусмотренная международным гуманитарным правом, не распространяется на иностранных наемников. Лавров подчеркнул, что эти лица не являются комбатантами. По заявлениям наемников, распространенных в западных СМИ, становится ясно, что они не добровольцы, а едут воевать за деньги.

Лавров: ЕС показал свою полную несостоятельность как гаранта урегулирования конфликтов.

Фото и видео: МИД России

