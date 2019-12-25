Лавров: ЕС показал свою полную несостоятельность как гаранта урегулирования конфликтов

Глава МИД РФ рассказал о долго скрывавшейся русофобии.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что Евросоюз показал свою полную несостоятельность как гаранта урегулирования международных конфликтов. Такое заявление глава МИД РФ сделал в рамках интервью для сербских СМИ. Запись трансляции есть на аккаунтах дипломатического представительства в социальных сетях. По словам чиновника, страны Европы охватила одержимость, которая вскрыла "пещерное" нутро русофобии.

…По отношению ко всему русскому - культуре, искусству, образованию, просто к российским гражданам, как только они заговаривают на своем языке на улицах многих стран Европы…Это, конечно, меня поразило. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт полагает, что ранее подобные чувства на Западе тщательно скрывались, так как их невозможно побудить за один день. Глава МИД РФ заметил, что страна сделает из ситуации соответствующие выводы. Лавров призвал Европу должна положить конец проявлениям неонацизма, чтобы регион не захлестнула новая волна этой идеологии.

Лавров: Запад "наплевать хотел" на суверенное равенство государств.

Фото и видео: МИД России

