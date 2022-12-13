Вучич заявил, что не поддержит независимость Косово

Глава Сербии рассказал о будем Приштины с Белградом.

Сербский президент Александр Вучич заявил, что не поддержит независимость непризнанного региона Косово. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед граждан южной части страны. Политик пояснил, что не может ездить по по стране и оправдываться перед гражданами в том случае, если решится официально или неофициально независимость самопровозглашенной республики с Приштиной в качестве административного центра. Ранее президент и глава правящей Сербской прогрессивной партии объявил о создании к маю надпартийной структуры "Народное движение за государство".

Я независимость Косово не подпишу. Не хочу ездить по Сербии и оправдываться, потому что каждый честный человек знает и верит. Не будет сдачи, не признаем независимость Косово, ни фактическую, ни юридическую. Но хотим ли мира с албанцами, пристойные, лучшие отношения - да. Александр Вучич, президент Сербии

Для продвижения своей новой политической инициативы политик начал в субботу рабочие поездки по стране на юге края. В частности, речь идет о Пчиньском округе. Там он обратился к полному залу спортивного центра города Вране на несколько тысяч посетителей. Днем глава государства также планирует посетить города Буяновац, Трговиште, Босилеград и Власинское озеро.

Президент Сербии Вучич объяснил продажу оружия необходимостью кормить народ.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић