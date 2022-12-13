Президент Сербии Вучич объяснил продажу оружия необходимостью кормить народ

Глава страны напомнил о важности внутренних проблем.

Сербский президент Александр Вучич объяснил продажу оружия странам необходимостью кормить собственный народ. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире местного телеканала Happy. Еще 2 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова запросила у Белграда информацию о возможной продаже техники и вооружения киевскому режиму. В ответ на запрос политик из Сербии уточнил, что его республика не делает военные поставки ни России, ни Украине.

Мы оговаривали запрет продажи третьей стороне. Куда бы вы ни поставили боеприпасы, они попадут куда-то, где идет конфликт. Мы должны жить, мы должны кормить людей, наша экономика должна развиваться. Александр Вучич, президент Сербии

Александр Вучич добавил, что Сербия приняла дополнительные меры защиты от передачи боеприпасов третьей стороне. В каждом контракте прописан пункт о том, что без разрешения Белграда эта техника не может поставляться третьим участникам. В том числе это касается и тех поставок, которые осуществляются через Турцию.

Вучич: Какие-то люди говорят, что я подписал капитуляцию Сербии, но это не так.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић