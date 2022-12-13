Вучич: Какие-то люди говорят, что я подписал капитуляцию Сербии, но это не так

Александр Вучич рассказал о соглашении с Приштиной.

Сербский президент Александр Вучич рассказал о том, что некоторые люди в стране говорят о том, что глава государства капитуляцию, но на самом деле это не так. Соответствующее заявление политик сделал в эфире местного телеканала Happy. Лидер республики заметил, что после контактов при посредничестве Брюсселя с премьер-министром непризнанного региона Косово рейтинг президента Александра Вучича значительно снизился.Президент заявил о том, что "сербскому народу нужно понять, в какое время он живёт". По его мнению, сейчас обстоятельства таковы, что фактически Сербия оказалась окружена со всех сторон членами Североатлантического военного альянса.

Вокруг нас нет никого, кто не был бы так или иначе связан с НАТО. Мы даже не можем свободно доставить в свою страну закупленное оружие. Александр Вучич, президент Сербии

Александр Вучич заявил, что ни лично он, ни другие представители местных власти "не написали того плана и предложений по Приштине". Документы представляют из себя инициативы западных стран, так как некоторые лица в ООН дали именно Западу принимать решения по Белграду и Приштине.

Вучич назвал ложью сообщения о продаже Сербией оружия Украине.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић