Вучич заявил, что Сербия не станет членом ЕС в ближайшем будущем

Глава страны отметил падение популярность евроинтеграционного пути развития.

Президент Александр Вучич заявил, что Сербия не станет членом Евросоюза в ближайшем будущем. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на панельной дискуссии "Расширение европейского горизонта", организованной на площадке Всемирного экономического форума в Давосе. Политик пессимистично настроен по вопросу вступления республики в состав ЕС, а у Белграда нет былого энтузиазма, популярность евроинтеграционных путей падает не только у страны, но и у других государств в регионе.

Я немного пессимистично настроен в отношении возможности вступления Сербии в ЕС в относительно ближайшее время. Не только Сербии, но и всех остальных в регионе. Мы ведем переговоры, посмотрим. У нас различные взгляды с ЕС. Александр Вучич, президент Сербии

Вучич добавил, что в некотором роде и руководство ЕС не демонстрирует энтузиазм, когда речь идет о вступлении Сербии в содружество. Политик добавил, что следит за цифрами падения показателей популярности ЕС в регионе. В частности, это также происходит в Черногории и Северной Македонии. Негатив у Белграда связан с позицией Брюсселя по непризнанному региону Косово, Метохии. У Северной Македонии вопрос вызывает сохранение национальной идентичности, которую пытается оспорить Болгария.

Вучич заявил, что запасов нефти в Сербии хватит на три-четыре месяца.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић