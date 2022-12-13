Глава республики негативно оценил давление Запада на Белград.

Вучич заявил, что запасов нефти в Сербии хватит на три-четыре месяца. Соответствующее заявление глава государства сделал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, комментируя прекращение российских энергетических поставок "черного золота" и нефтепродуктов с 5 февраля. Политик не исключил проблемы с ресурсами Он добавил, что стоимость нефти не увеличивается на глобальном рынке, а остается стабильной. Однако, если говорить о марке Brent, то растут котировки в Средиземноморье из-за нехватки российских ресурсов.

Надеюсь, мы преодолеем это, у нас достаточно резервов, бензина, дизеля, чтобы не покупать ни литра нефти три-четыре месяца. Александр Вучич, президент Сербии

Ранее президент Сербии заявил, что власти республики построят нефтепровод протяженностью 128 км для подключения к нефтепроводу "Дружба" в Венгрии. Строительство этого проекта начнется в ближайшее время и будет осуществлено очень быстро. Стоимость проекта Александр Вучич оценил в 100 миллионов евро.

Вучич: введение санкций против России не принесет результатов.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић