Вучич: введение санкций против России не принесет результатов

Глава Сербии выступил на ВЭФ в Давосе.

Вучич заявил, что введение санкций против России не принесет результатов. Об этом глава государства упомянул в ходе брифинга на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Глава государства отметил, что если республика присоединится к западным антироссийским ограничениям, то власти сомневаются, что это позитивно скажется на ситуации в регионе.

Единственный вопрос заключается в том, когда мы собираемся и собираемся ли вводить санкции. Вы просто забываете, что мы сами находились под санкциями почти 10 лет. Александр Вучич, президент Сербии

Политик подчеркнул, что позиция государства по украинскому вопросу будет оставаться неизменной, так как Белград поддерживает территориальную целостность и суверенитет страны. По мнению Вучича, и Донбасс, и Крым являются частью Украины, несмотря на референдумы о присоединении этих территорий к составу РФ.

Президент Сербии назвал требования Европарламента по Косово бесстыдными.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић