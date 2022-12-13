Глава республики напомнил о попытках давления на Белград.

Президент Сербии назвал требования Европарламента по Косово бесстыдными. Соответствующее заявление глава государства сделал во время брифинга с журналистами, организованного на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Политик напомнил, что европейские депутаты требуют от властей республики признания независимости самопровозглашенного регина Косово, а также введения санкционного давления в отношении Москвы. По словам Александра Вучича, это говорит о том, что Запад понимает только силу.

Это петля на шею не Вучичу, когда ЕП выступает с невероятными выводами особенно по Косово и Метохии, не буду употреблять другое слово, это петля на шее нашей страны… Александр Вучич, президент Сербии

Политик напомнил о том, что страны Запада устроили насильственное отделение территории (Косово и Метохии в 1999 году), а сейчас - подстрекают страну. Вучич подчеркнул, что эти государства "вопреки законам человечества", Уставу Всемирной организации, требованиям Совета Безопасности ООН стали бомбить суверенную землю и пытались отделить ее части территории. Напомним, что на полях швейцарского мероприятия Вучич провел беседу со специальным представителем Евросоюза по вопросам диалога между белградом и Приштиной Мирославом Лайчаком и еще рядом западных и региональных политиков.

Вучич: ответ ЕС на протекционистский закон США позволит выжить только сильным странам.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић