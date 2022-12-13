В Сербии назвали основные темы, которые политики обсуждают в Давосе.

Вучич: ответ ЕС на протекционистский закон США позволит выжить только сильным странам. Соответствующее заявление глава государства сделал журналистам на полях Всемирного экономического форума в Давосе. По мнению сербского политика, европейский регион готовит реакцию на американский закон о снижении инфляции, однако в результате принятия решений, в мире выживут только сильные в сфере экономики государства, а слабые - окончательно обеднеют.

Главная тема здесь - это Акт о снижении инфляции Байдена, это мощная идея реиндустриализации Америки, обновления инфраструктуры Америки, что должно обеспечить дальнейшее доминирование Америки в мире. Александр Вучич, президент Сербии

По мнению лидера республики, в Европе не ожидали, что США примут такой законопроект. В частности, немецкий канцлер Олаф Шольц заявил на форуме о том, что между политическими лидерами ЕС существует фактическое соглашение о государственной помощи компаниям, которым ранее не удавалось помочь.В Сербии предупредили, что мир ждут тяжелые времена. Также участники мероприятия в основном обсуждают украинский кризис и введение антироссийских санкций.

Вучич не уверен в том, что Сербии придется ввести санкции против России.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић