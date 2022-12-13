Вучич не уверен в том, что Сербии придется ввести санкции против России

Президент Сербии рассказал о стремлении сохранить нейтралитет в вопросе односторонних ограничений.

Сербский президент Александр Вучич не уверен в том, что республике придется ввести антироссийские западные санкции. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире местного телеканала TV Happy в программе "Кириллица".

Все говорили, что Вучич после выборов введет санкции. Мы выдержали почти год. Я и далее не уверен, что мы введем санкции. Разве мы были счастливы, когда против нас вводили санкции, в том числе даже русские, - нет. Что, отменить Чайковского, Достоевского и Толстого, разрушим памятники? Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что после начала проведения специальной военной операции России на Украине Александр Вучич в обращении к нации по результатам заседания Совета безопасности сообщил о том, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины, но при этом не будет вводить санкции в отношении Москвы. Президент добавил, что республика временно прекращает армейские и полицейские военные учения со всеми иностранными партнерами. Власти Сербии назвали Россию и Украину братскими государствами, поэтому сожалеют о том, что сейчас происходит на восточном фланге Европы.

Вучич заявил о сосредоточении всех сил США против России.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић