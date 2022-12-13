Вучич заявил о сосредоточении всех сил США против России

Глава Сербии рассказал о противостоянии Вашингтона Москве.

Сербский президент Александр Вучич заявил о сосредоточении всех американских сил, которые втянуты в борьбу против России. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире местного телеканала TV Happy. По словам политика, Вашингтон сконцентрировал все свои усилия на противостояния Москве.

Давайте не будем наивными, США не на стороне Сербии. Они стараются вести себя рационально, серьезно, чтобы не тратить энергию и силы на кого-то другого, потому что они сосредоточили все свои силы против России. Александр Вучич, президент Сербии

Советник Госдепартамента США Дерек Шолле 12 января в ходе своего рабочего визита в Белград говорил о том, что власти республики должны принять решение о введении антироссийского санкционного давления. Он пояснил, что в противном случае Белград "не сможет развиваться". Александр Вучич заявлял, что санкции против России являются "обоюдоострым мечом".

Президент Сербии Вучич осудил правых активистов за контакты с ЧВК "Вагнер".

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић

