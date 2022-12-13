Президент Сербии Вучич осудил правых активистов за контакты с ЧВК "Вагнер"

Политик рассказал, что страна приняла всех русских граждан, которые захотели приехать в страну.

Сербский президент Александр Вучич осудил правых активистов в своей стране за контакты с ЧВК (частной военной компанией) "Вагнер". В ходе выступления в эфире местного телеканала TV Happy глава государства напомнил о том, что республика приняла на своей территории каждого человека из РФ, а русский язык стал "как родной". При этом политик отметил, что для граждан Сербии существует запрет под угрозой уголовной ответственности за участие в боевых действиях за пределами страны. Речь идет о любых вооруженных конфликтах, в том числе - в России, Украине или любом другом государстве.

Мы - единственная страна в Европе, все остальные согласились с 35 декларациями против России, по которым проводятся санкции... Зачем же вы тогда это делаете, зовете кого-то из Сербии в "Вагнер", если знаете, что это вопреки нашим законам? Александр Вучич, президент Сербии

Политик уклончиво ответил на вопрос ведущего о том, есть ли представители "Вагнера" в Сербии. Александр Вучич полагает, что есть много безответственных людей. Он заявил, что хочет им с казать, а прежде всего российским друзьям о том, что ситуация является нечестной для тех, кто не "наказывал" Чайковского, Достоевского, Толстого и отказывается вникать в вопрос того, является ли николай Гоголь русским или украинским писателем

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Фото и видео: YouTube / Александар Вучић