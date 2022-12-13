Вучич: премьер Косова пытается представить себя в качестве нового Зеленского

Сербский президент оценил высказывание косовского политика о госгранице.

Премьер непризнанного региона Косова Альбин Курти пытается представить автономный сербский край частью НАТО, а самого себя - новым Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление в ходе рабочей поездки на строительную площадку по созданию железной дороги между Нови-Садом и Суботицей сделал сербский президент Александр Вучич. Глава государства провел пресс-конференцию с журналистами на месте. Политик напомнил СМИ утверждение Курти о том, что государственная граница между Сербией и Косово стала границей Североатлантического альянса и России. Вучич напомнил коллеге о том, что госграницы Сербии не являются ни натовскими, ни российскими. Они закреплены в резолюции ООН 1244 и Уставе Всемирной организации.

Это еще одна из отчаянных политических попыток, которыми он пытается представить себя в качестве большой жертвы и какого-то нового Зеленского, а меня как маленького Путина и так далее. Я наслушался глупостей за последний год сколько угодно. Александр Вучич, президент Сербии

Вучич: Россия и Украина были одной из главных тем визита советника Госдепа в Белград.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић