Вучич: Россия и Украина были одной из главных тем визита советника Госдепа в Белград

Глава Сербии объяснил, какие вопросы интересовали Дерека Шолле.

Сербский президент Александр Вучич назвал главную тему визита советника американского внешнеполитического ведомства Дерека Шолле в Белград. В ходе пресс-конференции с журналистами глава государства пояснил, что в рамках рабочей встречи он переговорил с иностранным гостем из Госдепа США о ситуации в Косово и Метохии, обсудил двусторонние вопросы, украинский кризис и контакты с Россией.

У нас был открытый, искренний и содержательный разговор по четырем ключевым темам: Косово и Метохия, двусторонние отношения, ситуация в регионе и Россия и Украина. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что советник главы Госдепа США Дерек Шолле в среду 11 января посетил Северную Македонию, после чего отправился в Приштину (столица непризнанного региона Косово) где провел беседы с президентом самопровозглашенной территории Вьосой Османи и "премьером" Альбином Курти. Последний заявил, что переговоры с Белградом должны основываться на взаимном признании.

Вучич поблагодарил Путина за поздравление с наступающими праздниками.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић