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Вучич поблагодарил Путина за поздравление с наступающими праздниками

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Президенту поздравления от главы РФ вручит посол Александр Боцан-Харченко.

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за поздравление с наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире местного телеканала Prava.

Да, он меня поздравил, завтра мне эти поздравления вручит посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. Он настоял, что вручит мне эти поздравления до конца этого года. Спасибо ему за поздравления.

Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что в пятницу 30 декабря на официальном сайте Кремля опубликованы поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом, адресованные российским лидером иностранным президентам и руководителям правительств. Единственными европейскими лидерами, получившими такие телеграммы от Владимира Путина, стали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава Сербии Александр Вучич. В опубликованном перечне также нет главы Белого дома Джо Байдена.

Вучич: мир на Украине не может быть достигнут в скором времени.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић

Теги: александр боцан-харченко, александр вучич, владимир путин, новый год, посол, сербия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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