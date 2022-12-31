Вучич: мир на Украине не может быть достигнут в скором времени

Александр Вучич рассказал о "плохих новостях" для Сербии.

Президент Сербии Александр Вучич считает, что мир на Украине не может быть достигнут в скором времени. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире местного телеканала Prava. Политик пояснил, что перемирие или диалог может обсуждаться в тот момент, когда становится понятно, что одна из сторон проигрывает и ей приходится соглашаться. В Белграде считают, что сейчас минимальная инициатива находятся на стороне Москвы. При этом Вучич признал, что сложно оценивать обстановку в регионе на долгое время. Особенно это связано с тем моментом, что экономическая система коллективного Запада сильнее, чем российская. При этом РФ, по мнению Вучича, сейчас воюет лучше, чем в начале благодаря извлеченным урокам и генеральской школе.

Два-три месяца назад было очевидно, что Запад был в победительской эйфории, что они думали, что легко сломают Россию, как и Россия шесть месяцев назад была в эйфории, думая, что легко сломает Украину. Сейчас все стоит в некой патовой позиции. Александр Вучич, президент Сербии

Президент Сербии добавил, что сложно прогнозировать по украинскому кризису, и это - "плохие новости для Сербии".

Вучич заявил, что Сербия не откажется от своей позиции по антироссийским санкциям.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић