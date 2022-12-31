Вучич заявил, что Сербия не откажется от своей позиции по антироссийским санкциям

Президент Александр Вучич заявил, что Сербия не откажется от своей позиции по отказу от антироссийских санкций. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления для местного телеканала Prava. Политик пояснил, что страна не будет вводить никаких ограничений в отношении Москвы до тех пор, пока это решение не будет ставить под угрозу жизненные национальные интересы. При этом он добавил, что Белград может рассчитывать только на себя при эскалации конфликта в непризнанном регионе Косово.
Мы увидели любое возможное лицемерие, но мы могли увидеть, насколько наша позиция была принципиальной и точной. Насколько мы сможем защищать эту позицию - увидим. Легко мы от этой позиции не отречемся.
Александр Вучич, президент Сербии
Вучич добавил, что в европейском регионе существует небольшое племя галлов, Астерикса и Обеликса, которое не сдается и бережет собственную свободу до тех пор, пока может. Он добавил, что в отношении санкционного давления его личное "не знаю" весит гораздо больше, чем "Да" многих других политиков.
Вучич: Сербии удалось избежать полномасштабной "катастрофы с НАТО" в ходе обострения в Косово.
Фото и видео: YouTube / Александар Вучић
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