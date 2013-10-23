Глава страны рассказал о ситуации в автономном сербском крае.

Вучич: Сербии удалось избежать полномасштабной "катастрофы с НАТО" в ходе обострения в Косово и Метохии. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире местного телевидения.

Я сегодня вечером буду говорить о деталях, почему нам на этот раз удалось избежать катастрофы, почему приштинские власти не пришли на север. Но у нас была бы катастрофа с НАТО, нам удалось избежать ее в этот момент. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что обстановка в непризнанном регионе резко обострилась 6 декабря текущего года, когда местный спецназ в сопровождении патрулей Миссии Евросоюза начал захватывать помещения избирательных комиссий, расположенных на севере Косова и Метохии. Сербское население региона смогло оперативно дать отпор противникам, которым пришлось уйти за пределы реки Ибар. Уже 8 декабря порядка 350 полицейских из Косова вторглись на населенный сербами север автономного края на бронированных автомобилях. Им удалось заблокировать территорию. А 10 декабря правоохранительные органы в Косовска-Митровице арестовали бывшего полицейского - серба Деяна Пантича.

Минобороны Сербии: президент приказал перевести армию в высшую степень боевой готовности.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић

