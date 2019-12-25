В Сербии рассказали об ожиданиях от предстоящих выборов в стране.

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что "Майданы" никогда не приносят странам счастья. Таким мнением глава государства поделился с местными журналистами в эфире телеканала Happy TV в рамках программы Кириллица". По мнению политика, насильственный захват власти еще ни разу не обернулся пользой для граждан. Он предостерег население Сербии от попыток создать госпереворот наподобие "Майдана" после проводимых Белградом выборов. Они запланированы на 3 апреля.

Пусть каждый делает свою работу, но захватывать власть силой не получится, это я обращаюсь к тем, кто призывает к "Майдану" в Белграде. Разве такое принесло счастье хоть кому-то в мире? Александр Вучич, президент Сербии

Сербский лидер отметил, что будет считать любой результат на предстоящих выборах ниже 60% своей неудачей. Вучич добавил, что даже если власти получат всего на один голос ниже 60% меньше, то эта ситуация очень "расстроит".

учич заявил, что поражен гонениями на русскую культуру в Европе.

Фото и видео: YouTube / Cirilica TV HAPPY

