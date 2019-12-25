Вучич заявил, что Европа готовится к конфликту с Россией

По его словам, Белграду необходимо укреплять собственную обороноспособность в текущей ситуации.

Европа готовится к вооруженному конфликту с Россией. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink TV.

По словам главы республики, он анализирует факты перед тем, как делать подобные заявления. Вучич отметил, что война между Европой и Россией становится все более очевидной. Президент Сербии прокомментировал заявление начальника Генштаба Франции Фабьена Мандона, что вооруженные силы страны должны быть готовы к возможному столкновению с Москвой.

Вучич отметил, что Белграду необходимо укреплять собственную обороноспособность в текущей ситуации. По его мнению, Сербия рискует оказаться между молотом и наковальней.

Ранее Вучич назвал вступление в ЕС приоритетом для Сербии.

Фото: pink.rs