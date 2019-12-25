Вучич назвал вступление в ЕС приоритетом для Сербии

Глава Сербии напомнил о готовности реформирования страны в целях евроинтеграции.

Европейский союз остается стратегическим выбором Сербии и приоритетом ее внешней политики. Соответствующее заявление сделал местный президент Александар Вучич в ходе совместной пресс-конференции с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, находящейся с рабочим визитом в Белграде. Политический лидер заметил, что как минимум до следующих выборов главы государства данная стратегия не изменится. Он добавил, что верит, что и после них, ситуация не поменяется. Однако Сербия на данном этапе сталкивается с трудностями в переговорном процессе.

С момента начала конфликта на Украине мы не открыли ни одну новую переговорную главу и ни одного кластера. И все же, мне кажется, в последнее время мы кое-что сделали. Нам предстоит еще многое, но важно, чтобы мы сами, внутри страны, провели переговоры о направлениях нашей политики. Александр Вучич, президент Сербии

напомним, что глава государства ранее призвал власти из Белграда выполнить все требования Европейского союза, даже в том случае, они выглядят как шантаж или унижение. Политик подчеркнул, что республика должна продемонстрировать коллективному Брюсселю собственную способность к быстрому продвижению по пути евроинтеграции и готовность к выполнению всех обязательств по реформаторству. Александр Вучич добавил, что за последние два десятилетия уровень поддержки вступления государства в ЕС снизился с 80 до 40 процентов.

Фото: YouTube / European Commission