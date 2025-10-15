  1. Главная
Сегодня, 13:18
Вучич: из-за санкций США NIS де-факто подпала под рестрикции ЕС

Глава Сербии напомнил об энергетических ограничениях из-за санкций США.

Ранее подпавшая под американские санкции сербская компания NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") фактически оказалась из-за этого и под рестрикциями Европейского союза. Соответствующее заявление сделал местный президент Александар Вучич в ходе совместной пресс-конференции с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, находящейся с рабочим визитом в Белграде. Иностранный политик заметил, что в будущем страну ожидает "сложная политическая зима".

Сейчас мы столкнулись со сложной ситуацией. NIS находится под американскими санкциями и де-факто также под европейскими санкциями. Я надеюсь на поддержку и помощь ЕС.

Александр Вучич, президен Сербии

Венгрия увеличит поставки нефти Сербии из-за санкций США. 

Фото и видео: YouTube / European Commission

