Вучич: встреча с Путиным будет иметь решающее значение для газового контракта

В Сербии хотят получать газ по меньшей стоимости.

Александр Вучич заявил, что встреча с Владимиром Путиным будет иметь решающее значение для газового контракта. Такое заявление сербский лидер сделал в эфире местного телеканала Prva. Политик напомнил, что до конца текущего года Белград закупает у Москвы ежедневно по 6,5 млн кубометров голубого топлива.За эти объемы страна платит 270 долларов. Такую стоимость по европейскому региону Вучич назвал лучшей. При этом он напомнил, что местные потребители тратят уже более 6,5 млн кубометров газа в день.

Встреча с Путиным имеет решающее значение, я попросил о встрече и из-за газа, и из-за Косова, я буду просить Путина продлить сниженную цену. Александр Вучич, президент Сербии

Политик напомнил журналистам о том, что Сербия будет расходовать грядущей зимой по 11,5 млн кубометров газа ежедневно. В подземных хранилищах газа у страны имеется запас в 268 млн кубометров газа. При этом российская сторона держит в естных ПХГ 170 млн кубометров газа. Таким образом, уже сейчас Белград видит нехватку в 100-120 млн кубометров газа на холодный период.

Сербия не хочет портить отношения с Россией и Китаем.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић



