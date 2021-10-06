Александр Вучич рассказал о приоритетах во внешней политике.

Президент Александр Вучич заявил, что Сербия не хочет портить отношения с Россией и Китаем. Такое заявление глава государства сделал на пресс-конференции в Словении. Туда политик прибыл ради участия в саммите ЕС и стран Западных Балкан. Трансляция мероприятия велась местным информационном агентством TANJUG.

Граждане Сербии рациональны, они хотят быть частью мира, частью ЕС, но граждане Сербии не хотят портить отношения, и это показало себя правильным, ни с РФ, ни с Китаем. Александр Вучич, президент Сербии

Политик объяснил, почему считает позицию Белграда по внешней политике правильной. В частности, он заметил необходимость строительства российского газопровода "Балканский поток", несмотря на давление, которое на Сербию оказывали третьи лица. Вучич не понимает, что страна делала бы зимой без российского газа. С КНР Сербия создала два крупнейших предприятия-экспортера ресурса.

Вучич связал энергетический кризис с несвоевременным заключением контрактов с РФ.

Фото и видео: YouTube / Pink