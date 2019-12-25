Вучич связал энергетический кризис с несвоевременным заключением контрактов с РФ

Президент Сербии назвал ошибку стран в вопросе энергетики.

Сербский президент Александр Вучич связал энергетический кризис с несвоевременным заключением газовых контрактов с РФ. Такое заявление глава государства сделал на пресс-конференции саммита стран ЕС и Западных Балкан, который проводится в Словении. Общение политика с журналистами транслировали представители местного информационного агентства Tanjug.

Первая причина - углеродный налог. Вторая причина, все хотели в марте, когда думали, что выходят из главной волны коронавируса, поднять свое производство дешевым газом, который у них уже был в хранилищах. Они потратили запасы, с русскими не подписали вовремя договоры. Александр Вучич, президент Сербии

По мнению Белграда, сейчас Владимир Путин является абсолютным "делателем королей", так как Москва способна влиять на то, какому заказчику и по какой стоимости продавать голубое топливо, а также на сколько поднять цену на ресурс. При этом фиксируется также рост цены на уголь, а государствам приходится включать атомные станции на 100%. Вучич призвал наблюдать за тем, что будет с Минском, которому ранее не разрешали продавать собственную электроэнергию.

Вучич назвал "Балканский поток" в Сербии умным решением.

Фото и видео: YouTube / Pink