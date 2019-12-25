Вучич назвал "Балканский поток" в Сербии умным решением

Президент страны оценил закупки газа.

Вучич назвал строительство газопровода "Балканский поток" в Сербии очень умным решением. Такое заявление глава республики сделал во время своего прибытия на саммит европейских стран и Западных Балкан. Мероприятие проводится в Словакии. Политик напомнил журналистам о том, что "Балканский поток" по своей сути является продолжением "Турецкого потока". Газопровод позволяет Белграду обеспечивать страну голубым топливом по приемлемой стоимости.

Внезапно мы приближаемся к самому большому после коронавируса кризису, с которым сталкивалась Европа и мир. Цены невероятные, цена достигла $1 400 за тысячу кубометров. Мы покупаем 1 тыс. кубометров по $270. Александр Вучич, президент Сербии

Лидер страны рассказал, что на территории ЕС топливный кризис во многом связан с ограничениями из-за перехода на зеленую энергетику. При этом никто на Западе не осмелится признаться миру в этом. Вучич рад, что Сербия, несмотря на давление извне, решилась на реализацию проекта "Балканский поток".

Вучич: тема расширения ЕС на Балканы непопулярна.

Фото и видео: www.tanjug.rs