Вучич: тема расширения ЕС на Балканы непопулярна

В Сербии не испытывают иллюзий по евроинтеграции.

Сербский президент Александр Вучич заявил, что тема расширения ЕС на Балканы непопулярна среди стран-членов. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на саммите стран Евросоюза и Западных Балкан, который проводится в Словении. Он напомнил, что делегация Белграда ранее предложила внести в текст сообщения о том, что до 2030 года все страны Западных Балкан станут частью ЕС. Из-за этого возникла серьезная борьба с треями странами, выступающими против данной идеи.

Я думаю, что европейские лидеры не будут готовы это принять. Расширение ЕС на Западные Балканы для них не только не главная тема, но даже и не популярная тема, всегда будут сильные страны, которые не хотят об этом слышать. Александр Вучич, президент Сербии

По словам политика, такое отношение со стороны Евросоюза не стало для Сербии катастрофой, как и для лидеров других стран Западных Балкан. Вучич добавил, что не имеет иллюзий по поводу вступления в европейское объединение, но при этом находит важным находиться на этом пути.

Глава ЕК является сторонником вступлении Сербии в ЕС.

Фото: YouTube / Cirilica TV HAPPY

Фото и видео: www.tanjug.rs