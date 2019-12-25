Глава ЕК является сторонником вступлении Сербии в ЕС

Урсула фон дер Ляйен рассказала о своей позиции по отношению к Белграду.

Глава Еврокомиссии заявила, что является сторонником вступлении Сербии в Евросоюз. Такое заявление Урсула фон дер Ляйен сделала на пресс-конференции с президентом Белграда Александром Вучичем. Представительница ЕК пообщалась с коллегой после торжественной церемонии, посвященной началу строительства железной дороги из центральной части Сербии до Косово и Метохии. Мероприятие транслировалось местным информационным агентством Tanjug.

Господин президент, позвольте мне подчеркнуть, что я убежденный сторонник членства Сербии в ЕС. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Дипломат не стала раскрывать конкретных сроков по возможному вступлению Сербии в Евросоюз. Ранее Александр Вучич и его коллеги неоднократно просили озвучить временные рамки по евроинтеграции.

Вучич назвал условие, при котором Сербия отреагирует на обострение в Косово.

Фото: European Commission