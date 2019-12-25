Белград ждет реакции от НАТО 24 часа.

Александр Вучич назвал условие, при котором Сербия отреагирует на обострение в Косово. Президент республики в эфире местного телеканала TV Pink сообщил журналистам о том, что военные Белграда не входили на территорию, соблюдая международные соглашения. Однако страна будет готова действовать в том случае, если на население будет совершена атака и не последует реакции со стороны НАТО.

Сербия не поднимала армию и полицию, это очень важно. Сербия повысила готовность армии и полиции. В соответствии с соглашением в Куманово 1999 года и всеми решениями после него... не имеем права этого делать (входить на территорию Косово и Метохии). Александр Вучич, президент Сербии

Глава государства уточнил, что в телефонном разговоре с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом подтвердил нежелание Сербии вводить войска в Косово, чтобы не поставить под угрозу мир. При этом ВУчич заметил, что в течении 24 часов Белград будет ждать силы НАТО и их реакцию на происходящее в регионе. Если после этого погромы и притеснения сербского населения продолжатся, то Белград будет готов отвечать противнику.

Сербия обратится к НАТО из-за обострения в Косово.

Фото: YouTube / RTS Sajt - Zvanični kanal