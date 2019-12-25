Сербия обратится к НАТО из-за обострения в Косово

Александр Вучич прокомментировал инциденты, произошедшие с мирным протестом на севере края.

Сербия обратится к НАТО и международному контингенту KFOR из-за обострения в Косово. Такое заявление глава государства сделал в специальном обращении к народу. По словам политика, Белград обязан защищать свою страну и граждан от провокаций на севере. Он назвал погромы и издевательства над населением со стороны Косова и Метохии, аналогичные тем, что происходили в 2004 году, недопустимыми.

Если не прекратятся нападения на косовских сербов, мы призовем НАТО поступить в соответствии со своими полномочиями и защитить жизни и имущество сербского населения Косово и Метохии. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что утром 20 сентября сербы, проживающее на севере Косово провели мирную акцию протеста около КПП "Ярине", находящегося на автомобильной дороге из Приштины в Белград. Эта территория располагается между центральной Сербией и автономным краем. Сербский лидер заметил, что на севере края вошел спецназ из Косово. В районе расположились около 360 бойцов, 20 бронеавтомобилей и несколько снайперов. По толпе полиция Косово выпустила шашки со слезоточивым газом.

Вучич пообещал защитить каждого серба "на всей планете".

Фото: YouTube / Pink