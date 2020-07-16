В Белграде отметили День сербского единства, свободы и национального флага.

Президент Александр Вучич пообещал защитить каждого серба "на всей планете". Такое заявление политик сделал во время торжественной церемонии, посвященной новому празднику в республике - Дня сербского единства, свободы и национального флага. В рамках мероприятия на территории Белграда состоялись смотры новейших вооружений армии, торжественные шествия фольклорных коллективов и военно-исторических обществ, а также салют, дефиле конной полиции и пролеты вертолетов МВД. Вечером 15 августа жители столицы собрались около памятника основателю средневекового сербского государства великому князю Стефану Немане. Монумент был изготовлен усилиями российского скульптора Александра Рукавишникова.

Благодарю представителей сербов из Республики Сербской Боснии и Герцеговины, сербов из Черногории, многострадальный сербский народ в Косово. Спасибо и всем тем, кто сегодня не смел вывесить сербский флаг из-за угроз режимов в регионе. Потому что знаю, что их сердца бьются с нами и для нас, своего сербского народа. Александр Вучич, президент Сербии

Глава государства рассказал, что не думает, что те, кто в последние дни угрожал Сербии или приписывал Белграду несуществующие заявления, планируют извиняться перед государством. Вучич добавил, что все время, которое ему осталось на посту руководителя республики, он потратит на укрепление и усиление Сербии, а также народу. Политик напомнил, что сербы также проживают на территории Черногории и других местах планеты.

Из Сербии в Россию экстрадирован россиянин-наркоторговец.

Видео: YouTube / Александар Вучић