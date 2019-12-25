Вучич выключил холодильник и освещение в резиденции ради экономии

Глава Сербии рассказал, как помогает стране экономить электроэнергию.

Сербский президент Александр Вучич выключил холодильник и большинство приборов искусственного освещения в собственной резиденции ради экономии электроэнергии в стране из-за роста цен на энергоносители. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления перед местными журналистами.

Здесь не могу его выключить из-за вас. Но там все погашено, даже малый холодильник, в котором у меня стоит Cola Zero и вода, выключил. Сейчас не жарко, поэтому сколько могу, вношу свой вклад. Александр Вучич, президент Сербии

Политик напомнил СМИ о том, что власти Сербии вынуждены были накануне импортировать четыре гигаватта электроэнергии. Эти расходы обошлись республике в 2,2 миллиона евро. Александр Вучич заметил, что страну ждет осень и гораздо более тяжелая зима. Он добавил, что в ближайшее время чиновники смогут предоставить населению план по выходу из кризисной ситуации.

Сербия не думает менять свою политику в отношении России, заявил Вучич.

Фото и видео: YouTube / Tanjug News Agency official