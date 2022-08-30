Сербия не думает менять свою политику в отношении России, заявил Вучич

Александр Вучич сообщил о "твердой" внешней политике Белграда.

Сербия дольше полугода не вводит санкции против России, а власти страны не думают о том, чтобы менять свою внешнюю политику по отношению к Москве. Соответствующее заявление в рамках видеообращения сделал глава государства Александр Вучич. Политик напомнил, что постановление об отказе от ограничений принял Совет безопасности еще 190 дней назад.

Некоторые говорили: они продержатся полтора дня, кто-то сказал – три дня, месяц, три месяца. А они держатся уже шесть месяцев. Тем самым государство Сербия показывает свою серьезность. Александр Вучич, президент Сербии

Политик считает, что Белград показывает миру свою твердость и убеждения. Он заметил, что решения Сербии не должны согласовываться с теми, кто думает, что должен иметь непосредственное и прямое влияние на политику государства. Александр Вучич иронично уточнил, что если собрать все примеры внешнего давления, которое выдержал Белград за шесть месяцев 2022 года, то получилась бы книга, размер которой напоминал бы "Капитал" Карла Маркса.

В Белграде прошел многотысячный крестный ход против ЛГБТ-фестиваля.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић