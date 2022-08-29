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В Белграде прошел многотысячный крестный ход против ЛГБТ-фестиваля

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Во главе крестного хода двигалась колонна байкеров.

В Белграде прошел многотысячный крестный ход в защиту традиционных ценностей и против ЛГБТ-фестиваля EuroPride. Об этом сообщает "РИА Новости".

Фестиваль должен пройти в столице Серии в середине сентября. Протестующие против его проведения собрались у патриархии Сербской православной церкви и начали свое шествие в сторону храма Святого Марка.

Во главе крестного хода двигалась колонна байкеров. Среди участников крестного хода были замечены люди с флагами России.

Ранее Вучич сообщил об отзыве признания независимости Косова семью странами.

Видео: Telegram / РИА Новости, РУПОСТ | НОВОСТИ

Теги: белград, крестный ход, лгбт-фестиваль, протест
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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