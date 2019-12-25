Глава Сербии рассказал, когда Белград опубликует официальные дипломатические ноты.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил об отзыве признания независимости Косова семью странами. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках видеообращения к нации. Политик уточнил, что в собственном сейфе, а также сейфе главы МИД республики хранятся на текущий момент семь не опубликованных официальных дипломатических нот об отзыве признания суверенитета самопровозглашенного региона.

В настоящий момент в моем сейфе и в сейфе министра иностранных дел находятся семь документов об отзыве признания. Мы работали и были успешны, число таких документов увеличилось с четырех до семи. Александр Вучич, президент Сербии

лидер страны добавил, что публичная публикация документов последует при попытке властей из Приштины подать новые заявки на вступление в международные организации. Еще 15 мая Александр Вучич заявил о том, что признание самопровозглашенного Косова отозвали четыре страны.

Вучич предложил Ану Брнабич на пост премьера Сербии.

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