Вучич предложил Ану Брнабич на пост премьера Сербии

Глава Сербии рассказал о том, почему чиновница снова должна занять пост в правительстве.

Президент Сербии Александр Вучич предложил Ану Брнабич на пост премьер-министра Сербии. Глава государства выдвинул кандидатуру на третий срок нахождения на должности главы местного правительства. Ранее депутаты Скупщины (однопалатного парламента) 2 августа большинством голосов избрали своим председателем Владимира Орлича. Он представляет правящую партию Вучича.

В соответствии с конституцией республики Сербия… я принял решение о кандидате на пост председателя правительства Республики Сербия. Предлагаю Скупщине (парламенту) кандидатуру Аны Брнабич на пост главы правительства. Александр Вучич, президент Сербии

При этом политик уверен в том, что Ана Брнабич не будет премьером республики все четыре года, так как уже в 2024 году планируется масштабное изменение кадрового состава в кабинете министров Сербии. Вучич полагает, что на текущий момент опыт кандидата необходим для подготовки страны к осеннему и зимнему периодам.

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Фото и видео: YouTube / Александар Вучић

