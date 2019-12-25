Вучич: Европа не переживет кризис на Украине, если он продлится еще год

По мнению политика, регион "подкосят" цены на энергоносители.

Президент Александр Вучич считает, что Европа не переживет украинский кризис, если специальная военная операция России на Украине продлится еще один год. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках видеообращения к нации. Политик добавил, что в регионе не останется никого, кто сможет пережить следующую зиму, включая и Белград. При этом политик извинился за то, что говорит людям правду.

Будет отменен рынок, исчезнет все. Если русские вот так потихоньку и медленно будут вести войну, и это будет продолжаться год и больше, то в следующем году не будет никого, кто бы пережил это в Европе, включая нас Александр Вучич, президент Сербии

Ранее Александр Вучич уже упоминал о том, что Европа столкнется с катаклизмом и отключениями электроэнергии в связи с мировым энергетическим кризисом. Следующие восемь месяцев Белград планирует находиться в режиме необъявленного чрезвычайного положения из-за тяжелейшей ситуации, которая складывается в стране за последние десять лет.

Вучич сообщил об усугублении кризиса в Косове.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић