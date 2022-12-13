Вучич увидел в решении МУС запугивание стран, сотрудничающих с Россией

Глава Сербии оценил решение Гааги по "ордеру на арест" российского президента.

Сербский президент Александр Вучич увидел в решении МУС (Международного уголовного суда в Гааге) запугивание стран, сотрудничающих с Россией. Такое заявление глава государства сделал в ходе своего выступления перед жителями местного города Сремска-Митровица. Политик прокомментировал решение МУС по выдаче ордера на арест Владимира Путина, а также омбудсмена по правам ребенка Марии Львовы-Беловой. В Белграде считают, что это будет осмеяно в России. В качестве дополнительного примера ограничений на третьи страны Вучич привел изменение позиций Турции и Венгрии.

Это не тема для смеха. Запад тем самым показал, что пойдет до конца и не беспокоится из-за возможной эскалации конфликта. Много воды еще протечет Дунаем и Савой, Днепром и Волгой, прежде чем кровавый конфликт на Украине прекратится. Александр Вучич, президент Сербии

По мнению политика, коллективный Запад хочет оказать дополнительное давление на всех, кто "до сих пор не был остро против РФ".

Президент Сербии Вучич заявил, что мир стоит на пороге третьей мировой войны.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић