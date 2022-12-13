Президент Сербии Вучич заявил, что мир стоит на пороге третьей мировой войны

Глава страны заявил, что беспокоится о будущем своих соотечественников.

Сербский президент Александр Вучич заявил, что мир стоит на пороге третьей мировой войны. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего рабочего визита в город Сремска-Митровица. Он выступил перед народом. Политик подчеркнул, что не уверен в том, что Белграду удастся справиться с последствиями такого негативного развития событий в регионе. Он назвал задачей чиновников сохранить республику и жизни граждан в тот момент, когда в мире гибнут сотни людей.

Боюсь, мы находимся недалеко от начала третьей мировой войны. Извините, что сегодня я говорю абсолютно другим тоном и другим языком. Вероятно, потому что я немного испуган из-за всего, что происходит. Этому сумасшествию нет конца. Александр Вучич, президент Сербии

По мнению Александра Вучича, похожее было перед Второй мировой войной и Первой мировой войной. Политик добавил, что не хочет быть тем, кто предугадывает и гадает дальнейшее развитие ситуации. Чиновник попросил сербов сдерживать свои эмоции для того, чтобы сохранить свою страну.

Вучич заявил, что не поддержит независимость Косово.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић