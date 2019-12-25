Вучич указал членам ООН на двойные стандарты в подходе к Украине и Сербии

В Сербии указали на то, что НАТО напало на Белград без согласования с ООН.

Сербский президент Александр Вучич указал странам-членам ООН на двойные стандарты в подходе к Украине и Сербии в территориальном вопросе. Об этом глава государства упомянул в ходе выступления на Генеральной Ассамблее Всемирной организации в Нью-Йорке. Политик уточнил, что по версии Белграда правда заключается в том, что территориальная целостность Сербии как европейского государства была нарушена. При этом страна сама не нападала ни на какую другую независимую страны.

Какова разница между суверенитетом и территориальной целостностью Украины и Сербии, во втором случае было вопиющее нарушение, а вы международно признали это и придали легитимность, по крайней мере, некоторые из вас. Александр Вучич, президент Сербии

В Сербии пояснили, что жители республики не заслужили той агрессии, которая зафиксирована в 1999 году из-за деятельности НАТО. Несмотря на это 19 государств-членов Североатлантического военного альянса атаковали Белград и подорвали суверенитет без согласования с ООН. После этого некоторые из стран признали независимость региона Косово

Вучич: Путин не блефует, говоря о защите России всеми средствами.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций