Вучич: Путин не блефует, говоря о защите России всеми средствами

В Сербии не думают, что российский лидер говорит неправду о готовности защищать страну всем оружием, которым обладает.

Российский президент Владимир Путин не блефует, говоря о защите России всеми средствами, в том числе и ядерным оружием. Об этом американским журналистам с телеканала Newsmax рассказал сербский лидер Александр Вучич. Политик пояснил, что речь идет о той ситуации, если Запад будет угрожать Москве применением в ее адрес ядерного арсенала. Гость эфира отметил, что Белград надеется на наступление мира в регионе, что страны сделают все от них зависящее для этого.

…Все сделают все от них зависящее, чтобы найти компромиссное решение, потому что это намного лучше, чем ждать поражения другой стороны… Так как я встречался с президентом Путиным много раз, я не думаю, что он блефует. Александр Вучич, президент Сербии

Вучич: миру грозит скатывание к конфликту мирового масштаба через один-два месяца.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић