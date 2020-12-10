Вучич: миру грозит скатывание к конфликту мирового масштаба через один-два месяца

Президент Сербии рассказал о том, что военный конфликт может произойти через месяц или два.

Сербский президент Александр Вучич считает, что миру грозит скатывание к новому военному конфликту мирового масштаба через один-два месяца. Соответствующее заявление глава государства сказал местным журналистам, выступая для телеканала RTS на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Политик добавил, что такой нестабильности не было со времен Второй мировой войны.

Предполагаю, что от фазы специальной военной операции мы приближаемся к большому военному конфликту. Вопрос в том, где границы, и скатимся ли мы через некоторое время, а может быть, и через месяц-два… Александр Вучич, президент Сербии

Ранее Вучич на заседании сербского парламента предупредил депутатов о самой тяжелой в экономическом и политическом смысле зиме в истории Европы, начиная с 1945 года. Президент республики отметил, что положение в стране и всем регионе будет хуже, чем во время Второй мировой войны.

Вучич: Сербия будет поддерживать военный нейтралитет.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић