Вучич: Сербия будет поддерживать военный нейтралитет

Глава страны наградил кадетов пистолетами с гравировкой.

Сербия намерена поддерживать военный нейтралитет и развивать оборонную промышленность страны. Соответствующее заявление сделал глава государства в ходе выступления на торжественном мероприятии, посвященном присуждения званий подпоручиков (младших лейтенантов) местным кадетам из Военной академии и медицинского факультета Военно-медицинской академии. Политик вышел к публике на площади перед зданием Скупщины (парламента). Он наградил молодых офицеров именными пистолетами.

Сербия решила придерживаться пути военного нейтралитета и это делает размеренным и твердым шагом. Размеренным, потому что никому не угрожаем и не наше дело создавать вызовы ни одной стране. Александр Вучич, президент Сербии

Политик пояснил, что власти Белграда стремятся заботиться о каждом человеке. Это касается и тех граждан, которые носят военную форму и вносят свой вклад в защиту и безопасность Сербии.

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Фото и видео: YouTube / Александар Вучић